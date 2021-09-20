×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Göksel Olmaz Olsun
Olmaz Olsun

Olmaz Olsun

118 Parça | 07:22:39

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olmaz Olsun

Göksel 02:52
02

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
03

Baksana Talihe

Göksel 03:45
04

Günün Birinde

Göksel 03:58
05

Depresyondayım

Göksel 04:04
06

Yarabbi Şükür

Göksel 04:14
07

Uzaktan

Göksel 03:39
08

Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman

Göksel 03:33
09

Unuttun Mu Sahi

Göksel 03:35
10

Seninleyim

Göksel 03:38

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı