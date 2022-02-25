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7/24 Dinle Hayat Rüya Gibi

Hayat Rüya Gibi Şarkı Sözleri

Göksel Hayat Rüya Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Göksel Hayat Rüya Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat Rüya Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Göksel

Göksel

Hayat Rüya Gibi

  • Olmaz Olsun

  • Başıma Gelenler

  • Kabahat Seni Sevende

  • Deli Etme Beni Aşk

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • İçime Sinmiyor

  • Kıskanıyorum

  • Palavra

  • Seninleyim

  • Sevil Neşelen

  • Ölsem de Bir Kalsam da Bir

  • Eylül de Gel

  • Ah Nerede

  • Tek Başına

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