Ölsem De Bir Kalsam Da Şarkı Sözleri
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Göksel
Ölsem De Bir Kalsam Da
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Nasıl da değiştin birden
Sanki sen değildin
Başın üstüne
Yeminler eden
***
Nasıl da değiştin bilmem
Sanki sen değildin
Aşk uğruna ölmekten
Bahseden
***
Mektupların da olmasa
Kendimden şüphe duyardım
Yanılan ben miyim diye
Şiirlerin durmasa
Aklımı oynatırdım
İnanamazdım gözlerime
***
Ne yazık ne yazık ki
Gerçek bu
***
Ölsem de bir
Kalsam da bir
Senin için yok hiç farkı
Yıllar önce unutulmuş
Dillerden düşmüş
Bir şarkı
***
Gitsen de bir
Dönsen de bir
Benim için yok hiç farkı
Sanki çoktan unutulmuş
Dillerden düşmüş
Bir şarkı
***
Bir hıçkırık boğazımda
Kalbimi parçalayan
Bir isyan büyür
Boğum boğum
Sanki ani bir fırtına
Önünde kuru bir yaprak gibi
Savrulup durduğum
***
Biliyorum kader değil
Kendi ellerimle
Kazdım bu mezarı
Ben kendime
Ölüp gitmek hüner değil
Gel de anlat bunu
Sızım sızım sızlayan kalbime...
***
Ne yazık, dönüş yok artık
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