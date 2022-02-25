Nasıl da değiştin birden Sanki sen değildin Başın üstüne Yeminler eden *** Nasıl da değiştin bilmem Sanki sen değildin Aşk uğruna ölmekten Bahseden *** Mektupların da olmasa Kendimden şüphe duyardım Yanılan ben miyim diye Şiirlerin durmasa Aklımı oynatırdım İnanamazdım gözlerime *** Ne yazık ne yazık ki Gerçek bu *** Ölsem de bir Kalsam da bir Senin için yok hiç farkı Yıllar önce unutulmuş Dillerden düşmüş Bir şarkı *** Gitsen de bir Dönsen de bir Benim için yok hiç farkı Sanki çoktan unutulmuş Dillerden düşmüş Bir şarkı *** Bir hıçkırık boğazımda Kalbimi parçalayan Bir isyan büyür Boğum boğum Sanki ani bir fırtına Önünde kuru bir yaprak gibi Savrulup durduğum *** Biliyorum kader değil Kendi ellerimle Kazdım bu mezarı Ben kendime Ölüp gitmek hüner değil Gel de anlat bunu Sızım sızım sızlayan kalbime... *** Ne yazık, dönüş yok artık Geriye