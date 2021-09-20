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7/24 Dinle
Göksel
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Palavra
118 Parça | 07:22:39
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01
Palavra
Göksel
04:15
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02
Bi Seni Konuşurum
Göksel
03:52
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03
Baksana Talihe
Göksel
03:45
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04
Günün Birinde
Göksel
03:58
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05
Depresyondayım
Göksel
04:04
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06
Yarabbi Şükür
Göksel
04:14
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07
Uzaktan
Göksel
03:39
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08
Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman
Göksel
03:33
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09
Unuttun Mu Sahi
Göksel
03:35
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10
Seninleyim
Göksel
03:38
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