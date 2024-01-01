Sabır / Ozan Çolakoğlu Remix Şarkı Sözleri
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Göksel
Sabır / Ozan Çolakoğlu Remix
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Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim)
Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim
Köle miyim ben ay?
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim
Yazık bana vay
Kime şikâyet edeyim?
Başından ne bileyim
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim)
Köle miyim ben ay?
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim
Yazık bana vay
Kime şikâyet edeyim?
Başından ne bileyim
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır