Seninleyim Burada seninleyim Sokaklarda seninleyim Rüyalarda uykumda seninleyim *** Telefon çalsa bile Konuşurum sen diye Kapım açık bak yine seninleyim *** Başkası kollarımda Sen varsın yanımda Öptüğüm dudaklarda seni özlerim *** Söylenen sözler senin Aşk şarkımsın benim Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim *** Bakarlar deli diye Sevişirim seninle Göremezler ben içimden gülerim *** Sen sağımda solumda Sigaramda odamda Yaşıyorsun bak yanımda

Başıma Gelenler Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanımda Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Kaçardın hep benden şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden

Kabahat Seni Sevende Hayat rüya gibi Aşk bir kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar *** Akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Seni başıma taç gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Ben kendi kendimi sen mesut ol diye Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim sen mi vefasızsın Bulamadım ey sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var

Deli Etme Beni Aşk Deli etme beni aşk deli etme Elleri ardımdan bana güldürme Çok zamandır hasretim sevdiğim yare Deli etme beni aşk deli etme *** Duydum ki seviyormuş bir başkasını İstemiyormuş artık benim aşkımı Öğrenecek miyim onsuz yaşamasını Deli etme beni aşk deli etme *** Bu geçen ömürde yalanmış sevmek Tüketirmiş insanı böyle beklemek Özlemi hep içimde ölünceye dek Deli etme beni aşk deli etme *** Unutmak da çok zormuş unutulmak da Tükenecekmiş ömrüm senin aşkınla Sensiz kaldım yalnızım hatıralarla *** Yalnız kaldım sensizim hatıralarla Deli etme beni aşk deli etme

Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinle yandı gönlüm Yandı, yandı söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin, bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrı kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan öldü gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm

İçime Sinmiyor Her sabah güneş doğarken Yeni bir güne başlarken Ne zamanki güzel bir şey görürüm Sensiz içime sinmiyor *** Gözlerim arıyor seni Benim çocuk sevgilimi Bir ateş ki yüreğimi aah aah Alev, alev yakıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler *** Bazen bir çiçek açarken Bazen bir çocuk gülerken Ne zamanki içim taşar sevinçten Sensiz içime sinmiyor *** Dönüp te baktığım zaman Hatıralar ağlaşıyor Bir yara ki her yanımı aah aah İnce, ince sızlatıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler

Kıskanıyorum Sen gideli derdimle yapa yalnız yaşıyorum Nerdesin kimlesin diye kıskanıyorum Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu *** Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu Kıskanıyorum, kıskanıyorum Derdime dalıp ben yanıyorum *** Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu *** Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu *** Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu Kıskanıyorum, kıskanıyorum Derdime dalıp ben yanıyorum

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun, tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca ** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana