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Burada seninleyim
Sokaklarda seninleyim
Rüyalarda uykumda seninleyim
***
Telefon çalsa bile
Konuşurum sen diye
Kapım açık bak yine seninleyim
***
Başkası kollarımda
Sen varsın yanımda
Öptüğüm dudaklarda seni özlerim
***
Söylenen sözler senin
Aşk şarkımsın benim
Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim
***
Bakarlar deli diye
Sevişirim seninle
Göremezler ben içimden gülerim
***
Sen sağımda solumda
Sigaramda odamda
Yaşıyorsun bak yanımda
-
Başıma gelenler hep senin yüzünden
Ne istedin benim sevgimden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Boşuna arama bulamazsın beni
Ne yapsan bir daha yanımda
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Kaçardın hep benden şimdi peşimdesin
Söyle neden değiştin böyle birden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
-
Hayat rüya gibi
Aşk bir kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar
***
Akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Seni başıma taç gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Ben kendi kendimi sen mesut ol diye
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Sen başka dünyada ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim sen mi vefasızsın
Bulamadım ey sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
-
Deli etme beni aşk deli etme
Elleri ardımdan bana güldürme
Çok zamandır hasretim sevdiğim yare
Deli etme beni aşk deli etme
***
Duydum ki seviyormuş bir başkasını
İstemiyormuş artık benim aşkımı
Öğrenecek miyim onsuz yaşamasını
Deli etme beni aşk deli etme
***
Bu geçen ömürde yalanmış sevmek
Tüketirmiş insanı böyle beklemek
Özlemi hep içimde ölünceye dek
Deli etme beni aşk deli etme
***
Unutmak da çok zormuş unutulmak da
Tükenecekmiş ömrüm senin aşkınla
Sensiz kaldım yalnızım hatıralarla
***
Yalnız kaldım sensizim hatıralarla
Deli etme beni aşk deli etme
-
Hasretinle yandı gönlüm
Yandı, yandı söndü gönlüm
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin, bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrı kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
-
Her sabah güneş doğarken
Yeni bir güne başlarken
Ne zamanki güzel bir şey görürüm
Sensiz içime sinmiyor
***
Gözlerim arıyor seni
Benim çocuk sevgilimi
Bir ateş ki yüreğimi aah aah
Alev, alev yakıyor
***
Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlarda severler
***
Bazen bir çiçek açarken
Bazen bir çocuk gülerken
Ne zamanki içim taşar sevinçten
Sensiz içime sinmiyor
***
Dönüp te baktığım zaman
Hatıralar ağlaşıyor
Bir yara ki her yanımı aah aah
İnce, ince sızlatıyor
***
Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlarda severler
-
Sen gideli derdimle yapa yalnız yaşıyorum
Nerdesin kimlesin diye kıskanıyorum
Kara kara gözler ona buna bakıyor mu
O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu
***
Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu
Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu
Kıskanıyorum, kıskanıyorum
Derdime dalıp ben yanıyorum
***
Kara kara gözler ona buna bakıyor mu
O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu
Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu
Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu
***
Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı
Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı
Kara kara gözler ona buna bakıyor mu
O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu
***
Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu
Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu
Kıskanıyorum, kıskanıyorum
Derdime dalıp ben yanıyorum
-
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Olmaz olsun, tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca
**
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
-
N'oldu bana bu akşam sanki seni ilk defa görüyor gibiyim
Aynı sözler söylediğin hep boş sözler
- Sana nasıl anlatsam bilmiyorum ki
Kolay sözler
***
- Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin
Bu her gün ki sudan sözler, boş vaatler
***
- Sen dünümsün, bugünümsün, geleceğimsin
Daha neler
***
- Tek gerçeğimsin
Artık bitsin, sus hiç konuşma anlamam hiç kendini yorma boşuna
***
- Her yağmur sonrasında bana aşk şarkıları çalan ılık rüzgarlar gibisin
Belki tatlı, tatlı bu yalanlar
***
- Bi' dakka, seni anlayamıyorum
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar, yere iner mi gökteki yıldızlar, dinleyemem bunlar hep boş laflar, aşk bitince sözler neye yarar
***
- Kalbinden mi bu sözler, inanmıyorum
Palavra, palavra, palavra
***
- Yeter ki inan bana
Palavra, palavra, palavra
***
- Ama inan bana
Palavra, palavra, palavra
***
- Dinle beni, yalvarıyorum dinle beni
Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra, hepsi palavra inanmam sana
***
- Sanki senle ilk defa konuşuyor gibiyim bu akşam
Ne romantik bu sözlerin, çok dinledim
***
- Duyguların en güzelisin
Çok dinledim
***
- Tek ümidimsin
Hepinizde aynı taktik, aynı yalan
***
- Yasak rüyalarımdasın hep
Beğenmedim
***
- Bana sensiz hayat yok ki
Başlayınca sen susmaz mısın, gülüyorum haline anlamaz mısın
***
- İnanmasan da, benim için yıldızları yeryüzüne indiren şarkısın sen
Belki tatlı, tatlı bu yalanlar
***
- Sen olmasan ben de olmam ki
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar, yere iner mi gökteki yıldızlar, dinleyemem bunlar hep boş laflar aşk bitince sözler neye yarar
***
- Kalbimden geliyor bu sözler, inan bana
Palavra, palavra, palavra
***
- Dinle beni
Palavra, palavra, palavra
***
- Ama inan bana
Palavra, palavra, palavra
***
- Yalvarıyorum biraz dinle beni
Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra, hepsi palavra inanmam sana
Palavra, palavra, palavra
***
- Sen benimsin
Palavra, palavra, palavra
***
- Kalbimdesin
Palavra, palavra, palavra
***
- Çok güzelsin
Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra
Hepsi palavra, inanmam sana
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