Sevil De Sevme Şarkı Sözleri
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Sevil neşelen, sevme yanarsın
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir varlık sanırsın
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Sevil de sevme ağlama ağlat
Yoksa zehir olur bu tatlı hayat
***
Sevda çölünden geçerse yollar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
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Sevil de sevme ağlama ağlat
Yoksa zehir olur bu tatlı hayat
Yoksa zehir olur bu tatlı hayat