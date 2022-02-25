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Göksel Sevil De Sevme Sevil De Sevme Sevil neşelen, sevme yanarsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir varlık sanırsın *** Sevil de sevme ağlama ağlat Yoksa zehir olur bu tatlı hayat *** Sevda çölünden geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar *** Sevil de sevme ağlama ağlat Yoksa zehir olur bu tatlı hayat Yoksa zehir olur bu tatlı hayat Tüm Şarkıları