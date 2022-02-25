Tam Da Şu An Şarkı Sözleri
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Hep bir şey eksik, her şey yarım
Bu mudur hayatım
Dolmuyor boşluğu kalbin yarım
Dilimde dolanmış hevesler yarım
***
Keşke şu an yanımda olsan
İşte tam da tam da şu an
Keşke şu an aklına düşsem
İşte tam da tam da şu an
Bilirim, ısınır içim o zaman
İşte tam da tam da şu an
***
Ahhh aaah tam da şu an
Ahhh aaah tam da şu an
***
Hep tepe taklak, düşler yarım
Bu mudur hayatım
Yok bir parçası ruhumun yarım
Tam buldum derken kaybolan hevesler yarım
***
Keşke şu an yanımda olsan
İşte tam da tam da şu an
***
Keşke şu an aklına düşsem
İşte tam da tam da şu an
Bilirim, ısınır içim o zaman
İşte tam da tam da şu an
***
Ahhh aaah tam da şu an
Ahhh aaah tam da şu an
***
Kendimi sallayasım, bi' savrulasım var
Hiç de tutmayasım, bi' parlayasım var
Ahhh bas bas bağırasım var
Ahhh topuklayasım var
***
Keşke şu an yanımda olsan
İşte tam da tam da şu an
Keşke şu an aklına düşsem
İşte tam da tam da şu an
Bilirim ısınır içim o zaman
İşte tam da tam da şu an
***
Ahhh aaah tam da şu an
Ahhh aaah tam da şu an