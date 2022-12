Hep bir şey eksik, her şey yarım Bu mudur hayatım Dolmuyor boşluğu kalbin yarım Dilimde dolanmış hevesler yarım *** Keşke şu an yanımda olsan İşte tam da tam da şu an Keşke şu an aklına düşsem İşte tam da tam da şu an Bilirim, ısınır içim o zaman İşte tam da tam da şu an *** Ahhh aaah tam da şu an Ahhh aaah tam da şu an *** Hep tepe taklak, düşler yarım Bu mudur hayatım Yok bir parçası ruhumun yarım Tam buldum derken kaybolan hevesler yarım *** Keşke şu an yanımda olsan İşte tam da tam da şu an *** Keşke şu an aklına düşsem İşte tam da tam da şu an Bilirim, ısınır içim o zaman İşte tam da tam da şu an *** Ahhh aaah tam da şu an Ahhh aaah tam da şu an *** Kendimi sallayasım, bi' savrulasım var Hiç de tutmayasım, bi' parlayasım var Ahhh bas bas bağırasım var Ahhh topuklayasım var *** Keşke şu an yanımda olsan İşte tam da tam da şu an Keşke şu an aklına düşsem İşte tam da tam da şu an Bilirim ısınır içim o zaman İşte tam da tam da şu an *** Ahhh aaah tam da şu an Ahhh aaah tam da şu an