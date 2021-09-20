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7/24 Dinle Göksel Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman
Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman

Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman

118 Parça | 07:22:39

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01

Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman

Göksel 03:33
02

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
03

Baksana Talihe

Göksel 03:45
04

Günün Birinde

Göksel 03:58
05

Depresyondayım

Göksel 04:04
06

Yarabbi Şükür

Göksel 04:14
07

Uzaktan

Göksel 03:39
08

Unuttun Mu Sahi

Göksel 03:35
09

Seninleyim

Göksel 03:38

...

KAPAT
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