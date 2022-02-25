Uzaktan Neden kaçtın, neden, mesut olurduk belki Korkuttum mu seni, benden ne zarar gelir ki *** Seni seyir etmem, gezmem lazımdı Bu yolun sonunu bulmam lazımdı Seni tanımam, bilmem lazımdı Bu hikâyeye bir son lazımdı *** Öyle uzaktan uzaktan, hiç konuşmadan Nasıl da bağladın beni Hani bir geldin bir kayboldun Esrarlı mağrurdun, aklıma sardım seni *** Nedir sırrın, nesin, çekip bıraktın, sen kimsin Toz ol, derdim bitsin, aklım aşkını yensin *** Seni seyir etmem, gezmem lazımdı Bu yolun sonunu bulmam lazımdı Seni tanımam, bilmem lazımdı Dudaklarıma bir veda lazımdı

Acıyor Ölürsem yalnızlıktan Ve senin kötü kalbinden Fikrimin dikenlerinden Batıyorsun, hala derinden *** Acıyor, acıyor, acıyor Her yolu denedim, bitmiyor Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor *** Sakın gelme istemem Çok korkuyorum senden Bu muammalı halden Çek çıkar elini kalbimden *** Bin türlü ihtimali düşünüyorum Aklına gelmiyor muyum bilemiyorum *** Acıyor, acıyor, acıyor Her yolu denedim, bitmiyor Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor

Gidemiyorum Gemilerini kaldırmış gidiyor hayat Ve ben sahildeyim Kaçırmış olma telaşı içindeyim Çağırıyor uzaklar ısrarla Neden seninleyim Bağlanmış olma korkusu içindeyim *** Gidemiyorum, kalamıyorum Baş edemiyorum Teslim olamıyorum *** Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum Havada nefesin var, boğuluyorum Ben sana bağlarımı çözemiyorum Başka bir dünya yok, gidemiyorum… *** Varlığın yanına hapsediyor beni sana Olduğun yere Ben sende kaybolmuşum hissindeyim Yüzdüğümüz deniz ne güzeldi bir zamanlar Gel gör ki şimdi yoruyor dalgalar *** Gidemiyorum, kalamıyorum Baş edemiyorum Teslim olamıyorum *** Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum Havada nefesin var, boğuluyorum Ben sana bağlarımı çözemiyorum Başka bir dünya yok, gidemiyorum…

Yalnız Kuş Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım Bende bir aşk var, onu soğuk yataklarda harcadım Tutup dileğimi neden köksüz ağaçlara adadım Bende bir aşk var, onu hep kırık yelkenlere bağladım *** Senin gökyüzünde benim yerim yoktu Kuru dallarında kanatlarım kırılıp koptu Senin toprağında benim evim yoktu Kader aynı sondu, yazdığı son hikâye buydu *** Yanlış yerde geziyor bu kuş Bu yüzden yalnız uçuyor bu kuş *** Beklediğim biri var, o sen değilsin yazık ki anladım Bir yudum sevgin var, neden hep kötü rüyalarla uyandım Bende bir kalp var, onu en ucuz romanlarda harcadım Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım

Aşkın Yalanmış Bazıları acı sever Bazıları bela çeker Bıçağın kestiği yeri Yara izlerini sever *** Bazıları sonları sevmez Bazıları bağlanmak ister Eski bir kasette kopmuş bandı Yapıştırıp tekrar dinler *** Ben sana nasıl uyduysam Aşkın yalanmış, aşkın yalanmış Kollarında uyumuşum Hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış *** Bazıları kurşun asker Yakıp yıkıp esmek ister Kara kanatları omzunda Günahı içine çeker *** Bazıları mazide gezer Bazıları hasret, özler Çoktan ölmüş, bitmiş aşkı Mezardan çıkarıp öpmek ister *** Ben sana nasıl uyduysam Aşkın yalanmış, aşkın yalanmış Kollarında uyumuşum Hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış *** Delisin, senin kadar ben de deliyim, deliyim İpin ucuna sürüklersin beni, gelirim, gelirim