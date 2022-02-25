Yarabbi Şükür Şarkı Sözleri
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Yağmur yağıyor sokakta, sırılsıklam ıslandım
Taksi! Hey, taksi! Bu havada durmaz ki, neyse
Her şeye rağmen yürümek güzel İstanbul'da
Seni düşündüm, ısındı içim
Ben seninle mutluyum
***
Yağmur yağıyor şakır şakır şakır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür
Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür
***
Taksi buldum sonunda, güzel bi' şarkı radyoda
Lay lalalay lalalay lalalay
Acıksam da ıslansam da sen varsın ya yolun ucunda
***
Yağmur yağıyor şakır şakır şakır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür
Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür
***
Gökten düşen damlalar kadar berrak kalbim şu anda
Üstümdeki bulutlar kadar uçtu ruhum bi' anda
***
Yağmur yağıyor şakır şakır şakır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür
Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır
Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür