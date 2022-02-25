Yağmur yağıyor sokakta, sırılsıklam ıslandım Taksi! Hey, taksi! Bu havada durmaz ki, neyse Her şeye rağmen yürümek güzel İstanbul'da Seni düşündüm, ısındı içim Ben seninle mutluyum *** Yağmur yağıyor şakır şakır şakır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür *** Taksi buldum sonunda, güzel bi' şarkı radyoda Lay lalalay lalalay lalalay Acıksam da ıslansam da sen varsın ya yolun ucunda *** Yağmur yağıyor şakır şakır şakır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür *** Gökten düşen damlalar kadar berrak kalbim şu anda Üstümdeki bulutlar kadar uçtu ruhum bi' anda *** Yağmur yağıyor şakır şakır şakır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür Yağmur yağıyor, içim kıpır kıpır Yarabbi şükür, şükür, yarabbi şükür, şükür