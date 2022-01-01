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Göktan

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Hasretim Sarhoş

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Albümler

Beşinci Sonbahar Göktan

Yağmura Yürüyorum Göktan

Efsane Göktan

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