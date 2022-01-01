Enbe Orkestrası Şarkı Sözleri
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Kim yaşar sevgi olmadan?
Yıldızlara yazılmadan
Gelir gece alır seni
Ay ışığı salınmadan
Dolunay
***
Dolunay düşüyor içime cemreyle
Dolunay sevişiyor benle sessizce
Dolunay ansızın gelir bana
Dolunay aşkın düşer aklıma
***
Parla yıldız, parla yıldız
Kalmasın kimse, ama kimse
Herkesten uzak yapyalnız
***
Parla yıldız, parla yıldız
Kalmasın kimse, ama kimse
Aşksız, sevdasız
***
Ay, dolunay
***
Kim yaşar sevgi olmadan?
Yıldızlara yazılmadan
Gelir gece alır seni
Ay ışığı salınmadan
Dolunay
***
Dolunay düşüyor içime cemreyle
Dolunay sevişiyor benle sessizce
Dolunay ansızın gelir bana
Dolunay aşkın düşer aklıma
***
Parla yıldız, parla yıldız
Kalmasın kimse, ama kimse
Herkesten uzak yapyalnız
***
Parla yıldız, arla yıldız
Kalmasın kimse, ama kimse
Aşksız, sevdasız
Ay, dolunay
-
Bana yeter
Kalbimin sana her attığı
Bana yeter
Duygunun bana her kattığı
Bize yeter artar
Yalan gerisi
***
Ne olur beni sensizleme
Senden yana bu hislere
Başkasını dur ekleme
Sadece benle
***
Ne olur beni sensizleme
Senden yana bu hislere
Başkasını dur ekleme
Sadece senle
Bize yeter
***
Bana yeter
Kalbimin bana anlattığı
Bana yeter
Neredesin diye ağlattığı
Bize yeter anla
Kolay gerisi