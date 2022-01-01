Kim yaşar sevgi olmadan? Yıldızlara yazılmadan Gelir gece alır seni Ay ışığı salınmadan Dolunay *** Dolunay düşüyor içime cemreyle Dolunay sevişiyor benle sessizce Dolunay ansızın gelir bana Dolunay aşkın düşer aklıma *** Parla yıldız, parla yıldız Kalmasın kimse, ama kimse Herkesten uzak yapyalnız *** Parla yıldız, parla yıldız Kalmasın kimse, ama kimse Aşksız, sevdasız *** Ay, dolunay *** Kim yaşar sevgi olmadan? Yıldızlara yazılmadan Gelir gece alır seni Ay ışığı salınmadan Dolunay *** Dolunay düşüyor içime cemreyle Dolunay sevişiyor benle sessizce Dolunay ansızın gelir bana Dolunay aşkın düşer aklıma *** Parla yıldız, parla yıldız Kalmasın kimse, ama kimse Herkesten uzak yapyalnız *** Parla yıldız, arla yıldız Kalmasın kimse, ama kimse Aşksız, sevdasız Ay, dolunay

Bana yeter Kalbimin sana her attığı Bana yeter Duygunun bana her kattığı Bize yeter artar Yalan gerisi *** Ne olur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece benle *** Ne olur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece senle Bize yeter *** Bana yeter Kalbimin bana anlattığı Bana yeter Neredesin diye ağlattığı Bize yeter anla Kolay gerisi