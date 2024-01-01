Çemberimde Gül Oya Şarkı Sözleri
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Goncagül Sunar
Çemberimde Gül Oya
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Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Pembe gül idim, soldum
Ak güle İbret oldum
Pembe gül idim, soldum
Ak güle İbret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
Al beni, kıyamam seni
Al beni, kıyamam seni