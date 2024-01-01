Goncagül Sunar

Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Pembe gül idim, soldum Ak güle İbret oldum Pembe gül idim, soldum Ak güle İbret oldum Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni Al beni, kıyamam seni Al beni, kıyamam seni