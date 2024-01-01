Goncagül Sunar

Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren, güldüren Her gün ağlatan kalp sende Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor Sev demem Sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem Nerelerdeydin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı Nerelerdeydin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor Dert bende derman sende