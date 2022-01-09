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7/24 Dinle Gönül Akkor

Gönül Akkor

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Tanıma Beni

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Iste Senı Seven Benım

... KAPAT
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Albümler

İsyanım Var Gönül Akkor

Vazgeç Kader Gönül Akkor

Çalma Listeleri

45'lik

45'lik

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