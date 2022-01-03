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7/24 Dinle Gönül Turgut

Gönül Turgut

Hareketli Müzik

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01

Aşkı Sende Buldum

02

Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak

03

Aski Sende Buldum (1969)

04

Birazcik Yuz Ver 1970

05

Üzüntüyü Birak (1968)

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70'ler | Hareketli Şarkılar

70'ler | Hareketli Şarkılar

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