Goran Bregović

Cigani! Juriš! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo kutz, kutz ehy ja Boom, boom, boom, boom, boom Kana hi naj kutz, kutz ehy ja Devla, eh lakashov i kangeri Devla, ke poparov ke me oko hi Devla, mi dzav te mange ans foro Jek baro kalashnikov? Kalashnikov Kalashnikov Kalashnikov, kalashnikov Eeeeee Eeeeee Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo la kune la Vov dilo la kune la Kenelah poi avisah Dalakovac, Markovac, Mala Krsna, Lajkovac Shaje, suje, pajdera, hopa! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo kutz, kutz ehy ja Boom, boom, boom, boom, boom Kana hi naj kutz, kutz ehy ja Devla, devla ken tuta molina Devla, a ko vaja ni ke kriah Devla, mi dzav te mange ans foro Jek baro kalashnikov? Kalashnikov Kalashnikov Kalashnikov, kalashnikov Eeeeee Eeeeee Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo ka cudela Vov dilo ka cudela kana hi naj pala idira? Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo kutz, kutz ehy ja Boom, boom, boom, boom, boom Kana hi naj kutz, kutz ehy ja Devla, eh lakashov i kangeri Devla, ke poparov ke me oko hi Devla, mi dzav te mange ans foro Jek baro kalashnikov? Kalashnikov Kalashnikov Kalashnikov, kalashnikov Eeeeee Eeeeee Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo la kune la Vov dilo la kune la Kenelah poi avisah Zvončići, zvončići, cavro pistoljčići Cici Shaje, suje, pajdera, hopa! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo ka cudela Vov dilo ka cudela kana hi naj pala idira? Zoki, Zorice, cavro bobonice Shaje, suje, pajdera, hopa! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo ka cudela Vov dilo ka cudela kana hi naj pala idira Dalakovac, Markovac, Mala Krsna, Lajkovac Shaje, suje, pajdera, hopa! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo ka cudela Vov dilo ka cudela kana hi naj pala idira? Shaje, suje, pajdera, hopa! Boom, boom, boom, boom, boom Vov dilo ka cudela Vov dilo ka cudela kana hi naj pala idira? Cigani! Stoj!