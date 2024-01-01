Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Gorillaz
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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It's dare
***
You've got to press it on you
You just think it
That's what you do baby
Hold it down dare
***
Jump with them all and move it
Jump back and forth
And feel like you were dare yourself
To work it out
***
Never did no harm, never did no harm
It's dare
***
It's coming up, it's coming up
It's coming up, it's coming up
It's coming up
It's dare
It's dare
***
You've got to press it on you
You just think it
That's what you do, baby
Hold it down dare
***
Jump with the moon and move it
Jump back and forth
It feels like you would dare yourself
To work it out
***
Never did no harm
Never did no harm
It's dare
***
It's coming up, it's coming up
It's coming up, it's coming up
It's coming up
It's dare
***
Never did no harm
Never did no harm
It's dare
***
It's coming up, it's coming up
It's coming up, it's coming up
It's coming up
It's dare
***
Oh
***
You've got to press it on you
You just think it
That's what you do, baby
Hold it down dare
***
Jump with the moon and move it
Jump back and forth
And feel like you would dare yourself
To work it out
***
You've got to press it on you
You just think it
That's what you do, baby
Hold it down dare
***
Jump with them all and move it
Jump back and forth
It feels like you would dare yourself
To work it out
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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