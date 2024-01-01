Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda