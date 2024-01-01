Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Gorillaz
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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In demon days it's cold inside
You don't get nobody, people sigh
It's so bad, lasting far, but love yourself
Hiding in a hole in there
All the glasses are too big
Bring it back, got to hold it back
To let you do that yet you don't want me back
Before it fall down, falling down falling down
Falling out to go far from the soul
***
In these demon days
It's so cold inside
So hard for a good soul to survive
You can't even trust the air you breathe
Because mother earth wants us all to leave
When lies become reality
You numb yourself with drugs and T.V.
So pick yourself up, it's a brand new day
So turn yourself round
Don't burn yourself, turn youself
Turn yourself around
To the sun!
***
To the sun, to the sun...
To the sun, to the sun...
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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