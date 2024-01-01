El Mañana Şarkı Sözleri
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Summer don't know me no more
He got mad, tiresome
Summer don't know me
He'd just let me low in myself
***
'Cause I do know love
From you then
Just dying
***
I saw that day
Lost my mind
Lord, I'm fine
Maybe in time
You'll want to be mine
***
Don't stop the bud when it comes
It's the dawn, you'll see
Money won't get there
Ten years passed tonight, you'll flee
***
If you do that
I'll be sworn
To find you
I saw that day
Lost my mind
Lord, I'm fine
Maybe in time
You'll want to be mine
***
I saw that day
Lost my mind
Lord, I'm fine
Maybe in time
You'll want to be mine
***
Maybe in time
You'll want to be mine
Maybe in time
You'll want to be mine
Maybe in time
You'll want to be mine
Maybe in time
You'll want to be mine