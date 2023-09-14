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Green Day

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01

Boulevard of Broken Dreams

Green Day 04:21
02

Wake Me Up When September Ends

Green Day 04:45
03

American Idiot

Green Day 02:54
04

Basket Case

Green Day 03:33
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Green Day

Green Day

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