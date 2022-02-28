Hayat Bana Güzel Şarkı Sözleri
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Kim kime, dum duma yuvarlanıp gidiyorsan
Her gün aynı günü yaşıyorsan
Gökyüzü ne renk unuttuysan
Haybeye yaşıyorsun
***
Gün bugün, başka gün yok sayıyorsan
Vefa bir semt adı sanıyorsan
Üzüm yiyip bağını sormuyorsan
Haybeye yaşıyorsun
***
Sen ister çal, istersen oyna
Umrunda mı dünya
Derdiyle kederiyle barışınca
Hayat daha güzel
***
Sen ister çal, istersen oyna
Umrunda mı dünya
Derdiyle kederiyle barışınca
Hayat bana güzel