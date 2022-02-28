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Gripin Hayat Bana Güzel Hayat Bana Güzel Kim kime, dum duma yuvarlanıp gidiyorsan Her gün aynı günü yaşıyorsan Gökyüzü ne renk unuttuysan Haybeye yaşıyorsun *** Gün bugün, başka gün yok sayıyorsan Vefa bir semt adı sanıyorsan Üzüm yiyip bağını sormuyorsan Haybeye yaşıyorsun *** Sen ister çal, istersen oyna Umrunda mı dünya Derdiyle kederiyle barışınca Hayat daha güzel *** Sen ister çal, istersen oyna Umrunda mı dünya Derdiyle kederiyle barışınca Hayat bana güzel Tüm Şarkıları