Aşk Nereden Nereye Şarkı Sözleri
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Gripin
Aşk Nereden Nereye
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Bu ilk defa değil ki
Kimselere inanmadım
Yalanlar söylemeye başladığım günden beri
Bu ilk defa
***
Cesaretimi topladım, gururumu ezdim geçtim
Bir zeybek gibi dimdik dikildim tam karşında
Son bir defa
***
Bugün fal bakmayı öğrendim
Elini tutabilmek için son bir defa
***
Boynuna sarılıp gitsem
Huzuru koklasam Ege'de
Aşk nerden nereye?
Soldan sağa dört harf ölüm
Yazılmamış beş harf hayat
Aşk nerden nereye?
***
Bu ilk defa değil ki
Kimselere inanmadım
Yalanlar söylemeye başladığım günden beri
Bu ilk defa
***
Körfez'e döndüm yüzümü bir zeybek gibi dimdik
Yalnızlıklardan ördüğüm duvarları yıkmak için
Sonsuza kadar