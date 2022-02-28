Bu ilk defa değil ki Kimselere inanmadım Yalanlar söylemeye başladığım günden beri Bu ilk defa *** Cesaretimi topladım, gururumu ezdim geçtim Bir zeybek gibi dimdik dikildim tam karşında Son bir defa *** Bugün fal bakmayı öğrendim Elini tutabilmek için son bir defa *** Boynuna sarılıp gitsem Huzuru koklasam Ege'de Aşk nerden nereye? Soldan sağa dört harf ölüm Yazılmamış beş harf hayat Aşk nerden nereye? *** Bu ilk defa değil ki Kimselere inanmadım Yalanlar söylemeye başladığım günden beri Bu ilk defa *** Körfez'e döndüm yüzümü bir zeybek gibi dimdik Yalnızlıklardan ördüğüm duvarları yıkmak için Sonsuza kadar