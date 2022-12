Belki çok da şey yapmamak lazım Vuralım hayatın gelişine Belki biraz da dans etmek lazım Yakalım kafaları bir an önce *** Kafam şiir, nefesim şair Dönüp duruyorum geniş zamanlarda Umutlar derman, korkularla harman Dün erkendi, yarın geç, şimdi mümkün toparlanmam *** Kafalar yastığa değene kadar Düşünmek yok bu gece *** Belki çok da şey yapmamak lazım Vuralım hayatın gelişine Belki biraz da dans etmek lazım Yakalım kafaları bir an önce *** Belki çok da şey yapmamak lazım Vuralım hayatın gelişine Belki biraz da dans etmek lazım Yakıyor zaman istemesen de *** Yüreğim orman, dilim karman çorman Ateşle yaklaşma sonsuza dek yanamam Yaşamak lazım şimdi parlayan yarınlarlan Üstüne yazacağız ne varsa eskiden kalan *** Kafalar yastığa değene kadar Düşünmek yok bu gece *** Belki çok da şey yapmamak lazım Vuralım hayatın gelişine Belki biraz da dans etmek lazım Yakalım kafaları bir an önce *** Belki çok da şey yapmamak lazım Vuralım hayatın gelişine Belki biraz da dans etmek lazım Yakıyor zaman istemesen de