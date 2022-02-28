Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım Şarkı Sözleri
Gripin Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gripin Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gripin
Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım
Tüm Şarkıları
-
Belki çok da şey yapmamak lazım
Vuralım hayatın gelişine
Belki biraz da dans etmek lazım
Yakalım kafaları bir an önce
***
Kafam şiir, nefesim şair
Dönüp duruyorum geniş zamanlarda
Umutlar derman, korkularla harman
Dün erkendi, yarın geç, şimdi mümkün toparlanmam
***
Kafalar yastığa değene kadar
Düşünmek yok bu gece
***
Belki çok da şey yapmamak lazım
Vuralım hayatın gelişine
Belki biraz da dans etmek lazım
Yakalım kafaları bir an önce
***
Belki çok da şey yapmamak lazım
Vuralım hayatın gelişine
Belki biraz da dans etmek lazım
Yakıyor zaman istemesen de
***
Yüreğim orman, dilim karman çorman
Ateşle yaklaşma sonsuza dek yanamam
Yaşamak lazım şimdi parlayan yarınlarlan
Üstüne yazacağız ne varsa eskiden kalan
***
Kafalar yastığa değene kadar
Düşünmek yok bu gece
***
Belki çok da şey yapmamak lazım
Vuralım hayatın gelişine
Belki biraz da dans etmek lazım
Yakalım kafaları bir an önce
***
Belki çok da şey yapmamak lazım
Vuralım hayatın gelişine
Belki biraz da dans etmek lazım
Yakıyor zaman istemesen de