Bugün Yalnızlığımın Doğum Günü Ben ağlarsam sadece bir kere ağlarım Gururumdan değil, aşka saygımdan Giden gider, kalırsa son bir sitem kalır Ben ağlarsam sadece bir kere ağlarım *** Ama şimdi zamanı değil hiç Çünkü Bugün yalnızlığımın doğum günü Baş başa kutladık kendimle Şerefimize kaldırdık En kötü günümüz böyle olsun diye Bugün yalnızlığımın doğum günü Baş başa kutladık kendimle Kandırdık kendimizi baştan, en başından alırız diye Aynaları temizledik, tekrar tanışalım diye En kötü günümüz bile böyle olsun diye *** Aradım seni Sessizliğimizi duymak için Ne kadar bittiğimizi görmek için *** Biraz daha geç kalmalıydık birbirimize Belki o zaman biz olurduk, senle ben *** Ama şimdi zamanı değil hiç Çünkü Bugün yalnızlığımın doğum günü Baş başa kutladık kendimle Şerefimize kaldırdık En kötü günümüz böyle olsun diye Bugün yalnızlığımın doğum günü Baş başa kutladık kendimle Kandırdık kendimizi baştan, en başından alırız diye Aynaları temizledik, tekrar tanışalım diye En kötü günümüz bile böyle olsun diye

Bir Cevabım Var Mı Meğer ne kadar da zormuş sorguya çekmek hayatı Cezasız mı kalırlar pervasız tüketilmiş yaşamlar Bir cevabım var mı *** Kocaman aynasız odalarda aradım suretimi Çırılçıplak duvarlarda bıraktığım izler kimler için Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan *** Kendimi bile sevemezken Çaldığım her yabancı kapının ardında Bende kendimi aramadım mı Bir cevabım var mı *** Ucu kırık kalemimle çizdiğim Mutluluk resminin herhangi bir köşesinde Kendime bir yer ayırmadım mı Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat Her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan

Neden Bu Elveda Çoktan unutmuştum Unutulmayı Sen hatırlattın Çoktan unutmuştum *** Çoktan unutmuştum Kendimi kaybedip Sende bulmayı Çoktan unutmuştum *** El değmemiş yokluğuma İlk bakışta dokunmuştun Daha dün gibi aklımda *** Ne değişti dünden bugüne Ecel olduk birbirimize Susma, bir cevap ver bu defa *** Neden bu elveda? Ne oldu bize böyle? Seni son durak sanırken Sol yanımı alıp gidiyorsun bir anda *** Neden bu elveda? Ne oldu bize böyle? Göğsümü acıttı son kez “Sen” diye içime çektiğim nefes *** Neden bu elveda? Bir cevabın yetecekken Son bir soru bırakıp gidiyorsun Neden bu elveda?

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar Susma Sözlerin senin kadar güzel Tenin kadar keskin olsun Hazırım yaralanmaya *** Ne fark eder Bir sen eksik bir ben fazla Alışmışız mutsuzluğa Mutsuzluğa inanmaya Günahı boynuma *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Korkma artık yokum Öldüm bizim için En başından kendim için Hazırım yaşamaya *** Ne fark eder Bir sen eksik bir ben fazla Bir fark var mı sensizlikle Yalnızlığın arasında Günahı boynuma *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Ooh Ooh Ooh *** Ooh Ooh Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Bir yalan eksik bir yalan fazla Nasıl olsa döner dünya İster inan ister inanma Yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Ooh Ooh Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar *** Ooh Ooh Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar

Ne Olacaksa Olsun Üstüme üstüme dönüyor dünya Sığmıyorum ne içime, ne dışıma Ne olacaksa olsun *** Aşk kokuyor üstüm başım Yazıldığı gibi okunmuyor hayatım Ne olacaksa olsun *** Belki kendime sakladım Dört yapraklı yoncanın Tek yaprağını kopartıp Ve kaybettim *** Tutamıyorum dilimi tutsam elini Tutamıyorum elimi tutsam dilimi *** Durmaz içimde durmuyor yanımda durduğu gibi Sinmiş içime görmem, göremem vurduğum dibi *** Üstüme üstüme dönüyor dünya İnadına damarıma basıyor dünya Ne olacaksa olsun

Vazgeçtim Ben Bugün Güzel günler gelir Ben görür müyüm, bilemem Su yolunu bulur Ben bulur muyum, bilemem *** Bazen sevdim, bazen sevildim Uzadı burnum, sivrildi dilim Kırdıysam sizleri özür dilerim Artık helalleşelim *** Ölümüne yaşadım hayatımı Geçti üstümden *** Vazgeçtim ben bugün Vazgeçtim bu dünyadan Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Vazgeçtim övülmekten Vazgeçtim sövülmekten Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Mermere kazınmış adım Ben okur muyum bilemem Üzerimde beyaz bir gül Ben koklar mıyım, bilemem *** Ölümüne yaşadım hayatımı Geçti üstümden *** Vazgeçtim ben bugün Vazgeçtim bu dünyadan Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Vazgeçtim övülmekten Vazgeçtim sövülmekten Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun

Cennete Mahsustur Melekler Tek başına yalnız kalmak çok daha kolay Yaşlandıysan yaslanacağını bulamadan *** Kızma sakın ne Adem'e ne Havva'ya, kızma Hepimizin elinde birer elma var aslında *** Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden *** Tek başına yalnız kalmak çok daha kolay Yaşlandıysan yaslanacağını bulamadan Kızma sakın ne Adem'e ne Havva'ya, kızma Hepimizin elinde birer elma var aslında *** Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden *** Yanlışlarına yakından bakıp dalıyorsun karanlığa Hayallerini önüne katıp kanıyorsun yalanlara *** Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden

Masum Kalmak İçin Bulmuşuz kendimizi Yedi tepenin ikisinde Önümüzde uçurum Ardımızda hayat *** Son umutlar bakışlarımızı terk etti Kapattık gözlerimizi Düşerken söylediklerimizi Kimse duymadı *** Ve sen, ve ben Tüm şehir kir tutarken Masum kalmak için, bizim için Yeni bir dünya yarattık keşkelerden *** Sen ve ben Tüm şehir sevişirken Masum kalmak için, bizim için Yeni bir dünya yarattık keşkelerden