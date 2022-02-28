-
Tek başına yalnız kalmak çok daha kolay
Yaşlandıysan yaslanacağını bulamadan
***
Kızma sakın ne Adem'e ne Havva'ya, kızma
Hepimizin elinde birer elma var aslında
***
Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama
Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden
***
Tek başına yalnız kalmak çok daha kolay
Yaşlandıysan yaslanacağını bulamadan
Kızma sakın ne Adem'e ne Havva'ya, kızma
Hepimizin elinde birer elma var aslında
***
Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama
Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden
***
Yanlışlarına yakından bakıp dalıyorsun karanlığa
Hayallerini önüne katıp kanıyorsun yalanlara
***
Cennete mahsustur melekler, bu dünyada arama
Cennete mahsustur melekler, yalnızlığın bu yüzden
-
Meğer ne kadar da zormuş sorguya çekmek hayatı
Cezasız mı kalırlar pervasız tüketilmiş yaşamlar
Bir cevabım var mı
***
Kocaman aynasız odalarda aradım suretimi
Çırılçıplak duvarlarda bıraktığım izler kimler için
Bir cevabım var mı
***
Hayır yok üstüme gelmeyin
Faydası yok sözlerimin
Bildiğini okuyor hayat her nasıl olsa
***
Hayır yok üstüme gelmeyin
Dönüşü yok hiçbir gidenin
Zamanla her yokluğa alışıyor insan
***
Kendimi bile sevemezken
Çaldığım her yabancı kapının ardında
Bende kendimi aramadım mı
Bir cevabım var mı
***
Ucu kırık kalemimle çizdiğim
Mutluluk resminin herhangi bir köşesinde
Kendime bir yer ayırmadım mı
Bir cevabım var mı
***
Hayır yok üstüme gelmeyin
Faydası yok sözlerimin
Bildiğini okuyor hayat
Her nasıl olsa
***
Hayır yok üstüme gelmeyin
Dönüşü yok hiçbir gidenin
Zamanla her yokluğa alışıyor insan
-
Çoktan unutmuştum
Unutulmayı
Sen hatırlattın
Çoktan unutmuştum
***
Çoktan unutmuştum
Kendimi kaybedip
Sende bulmayı
Çoktan unutmuştum
***
El değmemiş yokluğuma
İlk bakışta dokunmuştun
Daha dün gibi aklımda
***
Ne değişti dünden bugüne
Ecel olduk birbirimize
Susma, bir cevap ver bu defa
***
Neden bu elveda?
Ne oldu bize böyle?
Seni son durak sanırken
Sol yanımı alıp gidiyorsun bir anda
***
Neden bu elveda?
Ne oldu bize böyle?
Göğsümü acıttı son kez
“Sen” diye içime çektiğim nefes
***
Neden bu elveda?
Bir cevabın yetecekken
Son bir soru bırakıp gidiyorsun
Neden bu elveda?
-
Susma
Sözlerin senin kadar güzel
Tenin kadar keskin olsun
Hazırım yaralanmaya
***
Ne fark eder
Bir sen eksik bir ben fazla
Alışmışız mutsuzluğa
Mutsuzluğa inanmaya
Günahı boynuma
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Korkma artık yokum
Öldüm bizim için
En başından kendim için
Hazırım yaşamaya
***
Ne fark eder
Bir sen eksik bir ben fazla
Bir fark var mı sensizlikle
Yalnızlığın arasında
Günahı boynuma
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Ooh
Ooh
Ooh
***
Ooh
Ooh
Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Bir yalan eksik bir yalan fazla
Nasıl olsa döner dünya
İster inan ister inanma
Yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Ooh
Ooh
Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar
***
Ooh
Ooh
Ooh yalnızlığın çaresini bulmuşlar
-
Üstüme üstüme dönüyor dünya
Sığmıyorum ne içime, ne dışıma
Ne olacaksa olsun
***
Aşk kokuyor üstüm başım
Yazıldığı gibi okunmuyor hayatım
Ne olacaksa olsun
***
Belki kendime sakladım
Dört yapraklı yoncanın
Tek yaprağını kopartıp
Ve kaybettim
***
Tutamıyorum dilimi tutsam elini
Tutamıyorum elimi tutsam dilimi
***
Durmaz içimde durmuyor yanımda durduğu gibi
Sinmiş içime görmem, göremem vurduğum dibi
***
Üstüme üstüme dönüyor dünya
İnadına damarıma basıyor dünya
Ne olacaksa olsun
-
Ben ağlarsam sadece bir kere ağlarım
Gururumdan değil, aşka saygımdan
Giden gider, kalırsa son bir sitem kalır
Ben ağlarsam sadece bir kere ağlarım
***
Ama şimdi zamanı değil hiç
Çünkü
Bugün yalnızlığımın doğum günü
Baş başa kutladık kendimle
Şerefimize kaldırdık
En kötü günümüz böyle olsun diye
Bugün yalnızlığımın doğum günü
Baş başa kutladık kendimle
Kandırdık kendimizi baştan, en başından alırız diye
Aynaları temizledik, tekrar tanışalım diye
En kötü günümüz bile böyle olsun diye
***
Aradım seni
Sessizliğimizi duymak için
Ne kadar bittiğimizi görmek için
***
Biraz daha geç kalmalıydık birbirimize
Belki o zaman biz olurduk, senle ben
***
Ama şimdi zamanı değil hiç
Çünkü
Bugün yalnızlığımın doğum günü
Baş başa kutladık kendimle
Şerefimize kaldırdık
En kötü günümüz böyle olsun diye
Bugün yalnızlığımın doğum günü
Baş başa kutladık kendimle
Kandırdık kendimizi baştan, en başından alırız diye
Aynaları temizledik, tekrar tanışalım diye
En kötü günümüz bile böyle olsun diye
-
Güzel günler gelir
Ben görür müyüm, bilemem
Su yolunu bulur
Ben bulur muyum, bilemem
***
Bazen sevdim, bazen sevildim
Uzadı burnum, sivrildi dilim
Kırdıysam sizleri özür dilerim
Artık helalleşelim
***
Ölümüne yaşadım hayatımı
Geçti üstümden
***
Vazgeçtim ben bugün
Vazgeçtim bu dünyadan
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Vazgeçtim övülmekten
Vazgeçtim sövülmekten
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Mermere kazınmış adım
Ben okur muyum bilemem
Üzerimde beyaz bir gül
Ben koklar mıyım, bilemem
***
Ölümüne yaşadım hayatımı
Geçti üstümden
***
Vazgeçtim ben bugün
Vazgeçtim bu dünyadan
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Vazgeçtim övülmekten
Vazgeçtim sövülmekten
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
-
Bulmuşuz kendimizi
Yedi tepenin ikisinde
Önümüzde uçurum
Ardımızda hayat
***
Son umutlar bakışlarımızı terk etti
Kapattık gözlerimizi
Düşerken söylediklerimizi
Kimse duymadı
***
Ve sen, ve ben
Tüm şehir kir tutarken
Masum kalmak için, bizim için
Yeni bir dünya yarattık keşkelerden
***
Sen ve ben
Tüm şehir sevişirken
Masum kalmak için, bizim için
Yeni bir dünya yarattık keşkelerden
-
Elini son defa yanağıma koy
İstemiyorsan giderim giderim
Serin bir sonbahar akşamında söz
İsmini unutur silerim silerim
Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim
***
Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına
***
Öldü dersin gül güzeli tılsımını kaybetti
***
Uğruna döktüğüm gözyaşları için
Yağmurdan özür dilerim, dilerim
Kuruttuğum kızıl gülleri alıp
Senin için senden geçerim, geçerim
Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim
***
Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına
Öldü dersin gül güzeli tılsımını kaybetti
-
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