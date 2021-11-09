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Gripin

Gripin

En Çok Dinlenen Gripin Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk Nereden Nereye

Gripin 04:57
02

Sensiz İstanbul'a Düşmanım

Gripin 04:39
03

Dalgalandım da Duruldum

Gripin 04:18
04

Yolcu Yolunda Gerek

Gripin 04:16
05

Sen Gidiyorsun

Gripin 05:34

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