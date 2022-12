İnanır mısın dünya geçen gece Sen dönerken rastladım kendime Gözler aynı göz, bakışlar derbeder Çok selamı varmış özleyenlere *** Tövbeler etmiş hala bırakamamış seni Son bir çare sakal bırakmış Tanınmamak için Kendi kendine *** Dur be dünya zaten canım sıkkın Dönme dünya ne olur Bırak çıksın çivin, umurunda değil Kimsenin *** Bir kadeh daha doldur be dünya Zaten canım sıkkın, dönme dünya ne olur Bunca yılın hatrına sorma doldur be dünya Elini korkak alıştırma *** İnanır mısın dünya geçen gece Sen dönerken rastladım kendime Sözler aynı söz, sussa ne fark eder Birer aşk ısmarlamış yolluk niyetine *** Tövbeler etmiş hala bırakamamış seni Son bir çare sakal bırakmış Tanınmamak için Kendi kendine *** Dur be dünya zaten canım sıkkın Dönme dünya ne olur Bırak çıksın çivin, umurunda değil Kimsenin *** Bir kadeh daha doldur be dünya Zaten canım sıkkın, dönme dünya ne olur Bunca yılın hatrına sorma doldur be dünya Elini korkak alıştırma