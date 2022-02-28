Nasılım Biliyor musun? Şarkı Sözleri
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Gripin
Nasılım Biliyor musun?
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İsmin düştü bu gece dilimden
Tam da unuttuğumu zannederken
Böldüm cümlemi tam ortasından
Bende kalan yarını duymanı istemem
***
Fotoğrafın düştü sol iç cebimden
Tam da unuttuğumu zannederken
Eğildim arka yüzünü çevirdim
Kapkara hayatımı görmeni istemem
***
Oysa senin
Hiç utanmadan aklından neler geçiyor
Başın kimlerin omzuna düşüyor
Yanında götürdüğün mutluluklar
Beni hep teğet geçiyor
***
Aklından neler geçiyor
Başın kimlerin omzuna düşüyor
Giderken unuttuğun hatıralar
Benimle dalga geçiyor
Hiç utanmadan
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İnanır mısın dünya geçen gece
Sen dönerken rastladım kendime
Gözler aynı göz, bakışlar derbeder
Çok selamı varmış özleyenlere
***
Tövbeler etmiş hala bırakamamış seni
Son bir çare sakal bırakmış
Tanınmamak için
Kendi kendine
***
Dur be dünya zaten canım sıkkın
Dönme dünya ne olur
Bırak çıksın çivin, umurunda değil
Kimsenin
***
Bir kadeh daha doldur be dünya
Zaten canım sıkkın, dönme dünya ne olur
Bunca yılın hatrına sorma doldur be dünya
Elini korkak alıştırma
***
İnanır mısın dünya geçen gece
Sen dönerken rastladım kendime
Sözler aynı söz, sussa ne fark eder
Birer aşk ısmarlamış yolluk niyetine
***
Tövbeler etmiş hala bırakamamış seni
Son bir çare sakal bırakmış
Tanınmamak için
Kendi kendine
***
Dur be dünya zaten canım sıkkın
Dönme dünya ne olur
Bırak çıksın çivin, umurunda değil
Kimsenin
***
Bir kadeh daha doldur be dünya
Zaten canım sıkkın, dönme dünya ne olur
Bunca yılın hatrına sorma doldur be dünya
Elini korkak alıştırma
-
Nasılım biliyor musun?
Kafam karışık
Kaçırmışım hayatı
Meçhule yolculuğum
***
Nasılım biliyor musun?
Bildiğin gibi
Bir ümit başlıyor her günüm
Bitmiyor geceler
***
Bugünlere söve söve
Belki seni seve seve
Bazen de öpsen geçer dediğim
Bir yara gibiyim
***
Nasılım biliyor musun?
Sokaklarıma ateş düşmüş
Söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım?
Nasılım biliyor musun?
Şakaklarıma aşklar düşmüş
İçimde bir 'çocuk' çığlık çığlığa
Duymuyor musun?
Titriyor elleri, tutmuyor musun?
***
Nasılım biliyor musun?
Kafam karışık
Kaçırmışım aklımı
Unutmaya yolculuğum
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