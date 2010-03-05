M.S.05.03.2010 Şarkı Sözleri
Gripin M.S.05.03.2010 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gripin M.S.05.03.2010 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan M.S.05.03.2010 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yorgunum çok yorgunum
Bana bir el uzat dostum
Kendime yenik düştüm
Sonu yok tutunduğum umudumun
***
Gördüm ansızın gördüm
Meğer dünya ne güzelmiş
Kahpelik bizdeymiş
Şimdi beni yaşamak öldürüyor
***
Belki değiştim
Yediğim darbelerle
Hayallerim küçüldüler
Ben büyüdükçe
***
En son nefeste sordum kendime
Hey gidi koca çınar
Yoksa sende mi devrildin?
Zamandan korkarken
Hepsinin önünde mi eğildin?
***
Yorgunum çok yorgunum
Bana bir el uzat dostum
Kendime yenik düştüm
Sonu yok tutunduğum umudumun
***
Zaten üç kuruşluk aklım
Birde kaç karış havalarda
Tutkudan tutkuya
Geçerken hayat arkamdan çarptı
***
Belki değiştim
Yediğim darbelerle
Hayallerim küçüldüler
Ben büyüdükçe
***
En son nefeste sordum kendime
Hey gidi koca çınar
Yoksa sende mi devrildin?
Zamandan korkarken
Hepsinin önünde mi eğildin?
***
Yorgunum çok yorgun
Bir el uzat dostum
Kendime yenik düştüm
Kalktım yine yine dönüştüm
Sonu yok tutunduğum umudumun
-
Bu akşam sessizce aniden
Özleminle bilenmiş
Bir nefes kesti derinden
Tebessümüm sayende
Gözüm doldu sayende
Anılar aktı gitti
Yüzümden birer birer
***
Tüm haklarımı bir bir içime sakladım
Bize inanmayan fallara
Ben de hiç inanmadım
***
Akşamlar akşamlar
Hep aynı dertteyim
Mülteci ruhum bedenimde
Kendime misafirim
İster kanat ister oyna
Benim değil bu beden
Gecenin şafağı karanlık
Belli gidişinden
***
Sebebi gidişinden
***
Bu akşam büyüdüm ellerinde
Farkındayım en güzel hediyem ellerindi
***
Başka ten başka yürek
Başka can başka dilek
İstemem ölümüm de ellerinden
-
Yalnızlıktan unutuldu benim adım,
Siz üzülmeyin ben alışığım.
Kedim bile uğramazken evime,
Çift kişilik yatak benim neyime?
***
Dört işlemden ibaret,
Parmak hesabıyla bütün hayatım.
Eksildikçe saatler ömrümden artıyor,
Gelecek telaşım.
***
Anlattıkça bölmüşüm umutlarımı
duvarlara çarpa çarpa
***
Uyandım
Saat üç, dört, beş
Bana hiç fark etmez
Ne zaman çalınsa kalbim
Derler ki bir arkadaşa bakıpta çıkacaktık
***
Kalan umutlarımdan birini seçip
Hepsini hepsini hep kaybettim
Şimdi kendimden geri ne kaldı ne kaldı
Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı
***
Düşün düşün hep bir sonraki adımı,
Bu yüzden unuttum ben yaşamayı.
Peşin peşin söyledim lafımı,
Acımadan kannattılar yaralarımı.
***
Dört işlemden ibaret,
Parmak hesabıyla bütün hayatım.
Eksildikçe saatler ömrümden artıyor,
Gelecek telaşım.
***
Anlattıkça bölmüşüm umutlarımı
Duvarlara çarpa çarpa
***
Uyandım
Saat üç, dört, beş
Bana hiç fark etmez
Ne zaman çalınsa kalbim
Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık
***
Kalan umutlarımdan birini seçip
Hepsini hepsini hep kaybettim
Şimdi kendimden geri
Ne kaldı ne kaldı
Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı
***
Saat üç, dört, beş
Bana hiç fark etmez
Ne zaman çalınsa kalbim
Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık
***
Kalan umutlarımdan birini seçip
Hepsini hepsini hep kaybettim
Şimdi kendimden geri
Ah ne kaldı ne kaldı
Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı
***
Uyandım
Saat üç, saat dört, saat beş
Bana hiç fark etmez
Ne zaman çalınsa kalbim
Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık
Kalan umutlarımdan birini seçip
Hepsini hepsini hep kaybettim
Şimdi kendimden geri
Ne kaldı ne kaldı
Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı..
-
Zaten ıslağım boğazın ortasında
Yaşlarım gizleniyor damlalarında
Durma, yağmur durma
***
Cilalanıyor ruhum İstanbul sağanağında
Damlalar karışmış elmacıklarıma
Durma, yağmur durma
***
Okunmuyor adı artık yıldızlarda
Ayrılık yazıyor arkası yarınlarda
Sorma bana, sen de onu sorma
***
Sorma, sorma doldur boğaziçini
Sen doldur ben içerim efkarımla kana kana
Durma, durma doldur boğaziçini
Sen doldur ben içerim yalanlara kana kana
Durma, canım cayır cayır yanıyor
Söndür yalvarırım durma nolur durma
***
Durma, yağmur durma
Sorma, sen de onu sorma
-
Kimi acılar içimizden geçer
Kimi anılar üstümüzden
***
Beni susturur
Seni doldurur
Bizi arkamızdan vurur
***
Kimi der "elimin kiri ihanet"
Kimi der "ne münasebet"
***
İyisi mi sen beni azad et
Sen sağ ben selamet
***
Kolay mı sandın?
Kolay olsaydı sen yapardın
Gidenin dostu olmaz derler
Gidiyorum gözün aydın
-
Öyle bir düş ki bu
Doğruya yakın gerçeğe uzak
Yolun sonu kara toprak
Issız bir son durak
Her birimizin içinde
Biraz aşk var
Biraz yalnızlık olduğu kadar
***
Gel sen gel de sinemize dönelim
Kendi yolumuzu kendimiz çizelim
Aşka gelince kalpleri durdurup
Müsait bir yerde inelim
***
Öyle bir düşkü bu
Hayale yakın hayata uzak
Yolun sonu kara toprak
Issız bir son durak
Her birimizin içinde
Umudu var en az korkuları olduğu kadar
***
Gel sen gel de sinemize dönelim
Kendi yolumuzu kendimiz çizelim
Aşka gelince kalpleri durdurup
Müsait bir yerde inelim
-
Gidiyor ellerin , gidiyor sesin, gidiyor nefesim
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun
***
Gidiyor yarınım ,gidiyor evvelim, yaşamım sebebim gidiyor
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun
***
Kalıyor yastığıma sinmiş kokun
Kalıyor sevişmelerimizin son şahidi
Sen gidiyorsun
***
Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş
Ben bilmem, sen bilirsin elbet
Sen gidiyorsun
***
Dur! dur! gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden
Vur, kır, parçala sen kazan bu aşkı ama
Bırak benim olsun harcanacak son kursunlar
Sen yaz , sen oyna kalan tüm perdeleri ama
Bırak benim olsun bize dair bütün alkışlar
-
Sevmek eskidenmiş güzelim
Sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem
Düş yerine gerçekmiş yaşanan
Yarınlar bizim için geç artık
***
Çok geç artık sana dönmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Sevgi bizim için yok artık
***
Yok artık bir daha sevmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden
Belki de sevinçle kucaklaşıp
Başlarız kaldığımız yerden
Yarınlar bizim için geç artık
***
Çok geç artık sana dönmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Sevgi bizim için yok artık
***
Yok artık bir daha sevmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek...
-
-