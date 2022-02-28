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7/24 Dinle Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar Şarkı Sözleri

Gripin Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gripin Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gripin

Gripin

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Masum Kalmak İçin

  • Bir Cevabım Var Mı

  • Neden Bu Elveda

  • Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Ne Olacaksa Olsun

  • Bugün Yalnızlığımın Doğum Günü

  • Vazgeçtim Ben Bugün

  • Cennete Mahsustur Melekler

  • Gül Güzeli

  • Aşk Nerden Nereye

  • Hayat Bana Güzel

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