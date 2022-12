Meğer ne kadar da zormuş sorguya çekmek hayatı Cezasız mı kalırlar pervasız tüketilmiş yaşamlar Bir cevabım var mı *** Kocaman aynasız odalarda aradım suretimi Çırılçıplak duvarlarda bıraktığım izler kimler için Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan *** Kendimi bile sevemezken Çaldığım her yabancı kapının ardında Bende kendimi aramadım mı Bir cevabım var mı *** Ucu kırık kalemimle çizdiğim Mutluluk resminin herhangi bir köşesinde Kendime bir yer ayırmadım mı Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat Her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan