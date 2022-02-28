Nasılım Biliyor Musun Nasılım biliyor musun? Kafam karışık Kaçırmışım hayatı Meçhule yolculuğum *** Nasılım biliyor musun? Bildiğin gibi Bir ümit başlıyor her günüm Bitmiyor geceler *** Bugünlere söve söve Belki seni seve seve Bazen de öpsen geçer dediğim Bir yara gibiyim *** Nasılım biliyor musun? Sokaklarıma ateş düşmüş Söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım? Nasılım biliyor musun? Şakaklarıma aşklar düşmüş İçimde bir 'çocuk' çığlık çığlığa Duymuyor musun? Titriyor elleri, tutmuyor musun? *** Nasılım biliyor musun? Kafam karışık Kaçırmışım aklımı Unutmaya yolculuğum

Ah Yalan Dünya Hep Sen Mi Ağladın Sen Mi Yandın Ben De Gülmedim Yalan Dünyada *** Sen Beni Gönlünce Mutlu Mu Sandın Ömrümü Boş Yere Çalan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Sen Ağladın Canım Ben İse Yandım Dünyayı Gönlümce Olacak Sandım *** Boş Yere Aldandım Boş Yere Kandım İrengi Gözümde Solan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Bilirim Sevdiğim Kusurun Yoktur Sana Karşın Benim Gayetten Çoktur *** Felek Vurdu Dolu Üstüme Vurdu Yaşlarım Gözüme Dolan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Ne Yemek Ne İçmek Ne Tadım Kaldı Garip Bülbül Gibi Feryadım Kaldı *** Alamadım Eyvah Muradım Kaldı Ben Gidip Ellere Kalan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada

Geceler Düşman Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar *** Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar *** Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden *** Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman *** Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden *** Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman

Seni Ben Unutmak İstemedim Ki Seni ben unutmak istemedim ki Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden neden inandın? *** Seni unutsaydım bekler miydim hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Su sonsuz hasreti kalbime koyup Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç *** Bana sen uzaktan sitem ettikçe Benim ümitlerim elimden tutmaz O yalan sözlere sakın inanma Seneler geçse de seven unutmaz *** Seni unutsaydım bekler miydim hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç *** Seni unutsaydım bekler miydim hiç hiç hiç hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç *** Seni ben unutmak istemedim ki Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden neden inandın? *** Seni unutsaydım bekler miydim hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç *** Seni unutsaydım bekler miydim hiç hiç hiç hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç