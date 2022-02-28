İki Arada Şarkı Sözleri
Gripin İki Arada şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gripin İki Arada şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Arada sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Nasılım biliyor musun?
Kafam karışık
Kaçırmışım hayatı
Meçhule yolculuğum
***
Nasılım biliyor musun?
Bildiğin gibi
Bir ümit başlıyor her günüm
Bitmiyor geceler
***
Bugünlere söve söve
Belki seni seve seve
Bazen de öpsen geçer dediğim
Bir yara gibiyim
***
Nasılım biliyor musun?
Sokaklarıma ateş düşmüş
Söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım?
Nasılım biliyor musun?
Şakaklarıma aşklar düşmüş
İçimde bir 'çocuk' çığlık çığlığa
Duymuyor musun?
Titriyor elleri, tutmuyor musun?
***
Nasılım biliyor musun?
Kafam karışık
Kaçırmışım aklımı
Unutmaya yolculuğum
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Hep Sen Mi Ağladın Sen Mi Yandın
Ben De Gülmedim Yalan Dünyada
***
Sen Beni Gönlünce Mutlu Mu Sandın
Ömrümü Boş Yere Çalan Dünyada
***
Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada
Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada
***
Sen Ağladın Canım Ben İse Yandım
Dünyayı Gönlümce Olacak Sandım
***
Boş Yere Aldandım Boş Yere Kandım
İrengi Gözümde Solan Dünyada
***
Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada
Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada
***
Bilirim Sevdiğim Kusurun Yoktur
Sana Karşın Benim Gayetten Çoktur
***
Felek Vurdu Dolu Üstüme Vurdu
Yaşlarım Gözüme Dolan Dünyada
***
Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada
Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada
***
Ne Yemek Ne İçmek Ne Tadım Kaldı
Garip Bülbül Gibi Feryadım Kaldı
***
Alamadım Eyvah Muradım Kaldı
Ben Gidip Ellere Kalan Dünyada
***
Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada
Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada
-
Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar
Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar
***
Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar
Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar
Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar
Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar
***
Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce
Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden
***
Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman
Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman
Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman
Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman
***
Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce
Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden
***
Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman
Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman
Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman
Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman
-
Seni ben unutmak istemedim ki
Uzayan yollara neden inandın?
Sevenler verdiği sözden döner mi?
Şu yalan yıllara neden inandın?
Sevenler verdiği sözden döner mi?
Şu yalan yıllara neden neden inandın?
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç
Su sonsuz hasreti kalbime koyup
Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç
***
Bana sen uzaktan sitem ettikçe
Benim ümitlerim elimden tutmaz
O yalan sözlere sakın inanma
Seneler geçse de seven unutmaz
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz hasreti kalbime koyup
Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç hiç hiç hiç
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz hasreti kalbime koyup
Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç
***
Seni ben unutmak istemedim ki
Uzayan yollara neden inandın?
Sevenler verdiği sözden döner mi?
Şu yalan yıllara neden inandın?
Sevenler verdiği sözden döner mi?
Şu yalan yıllara neden neden inandın?
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz hasreti kalbime koyup
Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç hiç hiç hiç
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz hasreti kalbime koyup
Bir ömür boyu ahhh çeker miydim hiç
Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç
Bir ömür boyu ahh çeker miydim hiç
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Siyah perçemini yar yar
Dökmüş yüzüne
Salınarak gelen hummaya bakın
Kimden söz işitmiş yar yar
Düşmüş yüzüne
***
Keder yakışmayan simaya bakın
Yar yar yar yar eğlenemem
***
Yaktın yandırdın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Al göğsün üstüne yar yar
Bir bağ dikilmiş
Bin bir çeşit çiçeklerden ekilmiş
Dün uğradım bir ücraya çekilmiş
Bulut mu toplamış şu Ay'a bakın
***
Yar yar yar yar eğlenemem
Yaktın yandırdın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Elin sitemine yar yar ağlarken gördüm
Gül dibinde kahkül sararken gördüm
Bir Seher Akpınar yar yar çağlarken gördüm
Davut Sulari'deki sevdaya bakın
Yar yar yar yar eğlenemem
***
Yaktın yandırdın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
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