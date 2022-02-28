Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de *** Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim *** Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanılgı *** Yokluğuma emanet et Sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun *** Başka yer başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun *** Başka yer başka zaman Sensiz ömrüm olsun *** Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de *** Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim *** Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanılgı *** Yokluğuma emanet et Sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun *** Başka yer başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun *** Başka yer başka zaman Sensiz ömrüm olsun *** Her şeyi al Sensiz ömrüm olsun Başka yer başka zaman Sensiz ömrüm olsun