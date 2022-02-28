Nilüfer Şarkı Sözleri
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Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
***
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
***
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
***
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al, bana beni geri ver
Bir şansım olsun
***
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al
Bir şansım olsun
***
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
***
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
***
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
***
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al, bana beni geri ver
Bir şansım olsun
***
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al
Bir şansım olsun
***
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Her şeyi al
Sensiz ömrüm olsun
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun