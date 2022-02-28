Kelimelerden alacaklı bir sağır gibi İçimi döktüm bugün, yokluğunla konuştum Tutsak gibi, enkaz gibi, kendim gibi İçimden çıktım bugün, içimle konuştum *** Yüzünü ilk kez gören bir çocuk gibi Gördüm, kendimi gördüm Kırıldı ayna paramparça *** Paramparça ne varsa kadınım Yokluğunda kaç damla gözyaşı eder adın Ne olur gel, gel, gel, gel Ben sensiz İstanbul'a düşmanım *** Kestiğim ümitlerden yelkenler yaptım ama Yokluğunda ne gidebildim ne de kaldım Gerçek miydi tutunmaya çalıştıklarım Hediye süsü verilmiş ayrılıklarım *** Yüzünü ilk kez gören bir çocuk gibi Sustum, kendime kızdım Kırıldı ayna paramparça *** Paramparça ne varsa kadınım Yokluğunda kaç damla gözyaşı eder adın Ne olur gel, gel, gel, gel Ben sensiz İstanbul'a düşmanım