Sensiz İstanbul'a Düşmanım Şarkı Sözleri
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Gripin
Sensiz İstanbul'a Düşmanım
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Kelimelerden alacaklı bir sağır gibi
İçimi döktüm bugün, yokluğunla konuştum
Tutsak gibi, enkaz gibi, kendim gibi
İçimden çıktım bugün, içimle konuştum
***
Yüzünü ilk kez gören bir çocuk gibi
Gördüm, kendimi gördüm
Kırıldı ayna paramparça
***
Paramparça ne varsa kadınım
Yokluğunda kaç damla gözyaşı eder adın
Ne olur gel, gel, gel, gel
Ben sensiz İstanbul'a düşmanım
***
Kestiğim ümitlerden yelkenler yaptım ama
Yokluğunda ne gidebildim ne de kaldım
Gerçek miydi tutunmaya çalıştıklarım
Hediye süsü verilmiş ayrılıklarım
***
Yüzünü ilk kez gören bir çocuk gibi
Sustum, kendime kızdım
Kırıldı ayna paramparça
***
Paramparça ne varsa kadınım
Yokluğunda kaç damla gözyaşı eder adın
Ne olur gel, gel, gel, gel
Ben sensiz İstanbul'a düşmanım