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Gripin Sensiz Olmaz Galatasaray Sensiz Olmaz Galatasaray Ali Sami Yen'in zafer yolunda, Yüreğimdeki Metin Oktay ruhuyla, Durmayacağım söz veriyorum sana, Varlığım feda olsun arman uğruna! *** Sonuna kadar sadığım yeminime, Namusum, şerefim ve bu renkler üstüne! *** Adında gururun saklı, renklerinde cesaret... Sensiz olmaz GALATASARAY! Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim; Kalbimin durduğu ana kadar! *** Adında gururun saklı, renklerinde asalet... Sensiz olmaz GALATASARAY! Her şey değişse de bir gün, karşılıksız sevgim; Kalbimin durduğu ana kadar! Tüm Şarkıları