Yine Sevenler Sevsin Şarkı Sözleri
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Gripin
Yine Sevenler Sevsin
-
Güzel günler gelir
Ben görür müyüm, bilemem
Su yolunu bulur
Ben bulur muyum, bilemem
***
Bazen sevdim, bazen sevildim
Uzadı burnum, sivrildi dilim
Kırdıysam sizleri özür dilerim
Artık helalleşelim
***
Ölümüne yaşadım hayatımı
Geçti üstümden
***
Vazgeçtim ben bugün
Vazgeçtim bu dünyadan
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Vazgeçtim övülmekten
Vazgeçtim sövülmekten
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Mermere kazınmış adım
Ben okur muyum bilemem
Üzerimde beyaz bir gül
Ben koklar mıyım, bilemem
***
Ölümüne yaşadım hayatımı
Geçti üstümden
***
Vazgeçtim ben bugün
Vazgeçtim bu dünyadan
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
***
Vazgeçtim övülmekten
Vazgeçtim sövülmekten
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
-
Kendime bir an için gelemedim
Gülmeyi hep erteledim gülemedim
Çok acıdım, çok üzüldüm diyemedim
Uçurumda ben düşende ben senin aşk
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Olsun bu kadar mı, zor bu kadar mı zor?
Seviyorum seni demek bana
Vurgun yedi sevdam geçmez zaman
Güneş küser mi toprağa
***
Yine sevenler sevsin ah
Yine bende kalsın, kalsın sevda
Yine sevenler sevsin ah, aaah
Yine bende kalsın, kalsın sevda
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var