Güzel günler gelir Ben görür müyüm, bilemem Su yolunu bulur Ben bulur muyum, bilemem *** Bazen sevdim, bazen sevildim Uzadı burnum, sivrildi dilim Kırdıysam sizleri özür dilerim Artık helalleşelim *** Ölümüne yaşadım hayatımı Geçti üstümden *** Vazgeçtim ben bugün Vazgeçtim bu dünyadan Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Vazgeçtim övülmekten Vazgeçtim sövülmekten Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Mermere kazınmış adım Ben okur muyum bilemem Üzerimde beyaz bir gül Ben koklar mıyım, bilemem *** Ölümüne yaşadım hayatımı Geçti üstümden *** Vazgeçtim ben bugün Vazgeçtim bu dünyadan Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun *** Vazgeçtim övülmekten Vazgeçtim sövülmekten Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun

Kendime bir an için gelemedim Gülmeyi hep erteledim gülemedim Çok acıdım, çok üzüldüm diyemedim Uçurumda ben düşende ben senin aşk *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Olsun bu kadar mı, zor bu kadar mı zor? Seviyorum seni demek bana Vurgun yedi sevdam geçmez zaman Güneş küser mi toprağa *** Yine sevenler sevsin ah Yine bende kalsın, kalsın sevda Yine sevenler sevsin ah, aaah Yine bende kalsın, kalsın sevda *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var