Yolcu Yolunda Gerek Sevmek eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan Yarınlar bizim için geç artık *** Çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Sevgi bizim için yok artık *** Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden Belki de sevinçle kucaklaşıp Başlarız kaldığımız yerden Yarınlar bizim için geç artık *** Çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Sevgi bizim için yok artık *** Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek...

Akşamlar Bu akşam sessizce aniden Özleminle bilenmiş Bir nefes kesti derinden Tebessümüm sayende Gözüm doldu sayende Anılar aktı gitti Yüzümden birer birer *** Tüm haklarımı bir bir içime sakladım Bize inanmayan fallara Ben de hiç inanmadım *** Akşamlar akşamlar Hep aynı dertteyim Mülteci ruhum bedenimde Kendime misafirim İster kanat ister oyna Benim değil bu beden Gecenin şafağı karanlık Belli gidişinden *** Sebebi gidişinden *** Bu akşam büyüdüm ellerinde Farkındayım en güzel hediyem ellerindi *** Başka ten başka yürek Başka can başka dilek İstemem ölümüm de ellerinden

Beş Yalnızlıktan unutuldu benim adım, Siz üzülmeyin ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, Çift kişilik yatak benim neyime? *** Dört işlemden ibaret, Parmak hesabıyla bütün hayatım. Eksildikçe saatler ömrümden artıyor, Gelecek telaşım. *** Anlattıkça bölmüşüm umutlarımı duvarlara çarpa çarpa *** Uyandım Saat üç, dört, beş Bana hiç fark etmez Ne zaman çalınsa kalbim Derler ki bir arkadaşa bakıpta çıkacaktık *** Kalan umutlarımdan birini seçip Hepsini hepsini hep kaybettim Şimdi kendimden geri ne kaldı ne kaldı Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı *** Düşün düşün hep bir sonraki adımı, Bu yüzden unuttum ben yaşamayı. Peşin peşin söyledim lafımı, Acımadan kannattılar yaralarımı. *** Dört işlemden ibaret, Parmak hesabıyla bütün hayatım. Eksildikçe saatler ömrümden artıyor, Gelecek telaşım. *** Anlattıkça bölmüşüm umutlarımı Duvarlara çarpa çarpa *** Uyandım Saat üç, dört, beş Bana hiç fark etmez Ne zaman çalınsa kalbim Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık *** Kalan umutlarımdan birini seçip Hepsini hepsini hep kaybettim Şimdi kendimden geri Ne kaldı ne kaldı Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı *** Saat üç, dört, beş Bana hiç fark etmez Ne zaman çalınsa kalbim Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık *** Kalan umutlarımdan birini seçip Hepsini hepsini hep kaybettim Şimdi kendimden geri Ah ne kaldı ne kaldı Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı *** Uyandım Saat üç, saat dört, saat beş Bana hiç fark etmez Ne zaman çalınsa kalbim Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık Kalan umutlarımdan birini seçip Hepsini hepsini hep kaybettim Şimdi kendimden geri Ne kaldı ne kaldı Kimseler duymadı sadece duvarlar ağladı..

Durma Yağmur Durma Zaten ıslağım boğazın ortasında Yaşlarım gizleniyor damlalarında Durma, yağmur durma *** Cilalanıyor ruhum İstanbul sağanağında Damlalar karışmış elmacıklarıma Durma, yağmur durma *** Okunmuyor adı artık yıldızlarda Ayrılık yazıyor arkası yarınlarda Sorma bana, sen de onu sorma *** Sorma, sorma doldur boğaziçini Sen doldur ben içerim efkarımla kana kana Durma, durma doldur boğaziçini Sen doldur ben içerim yalanlara kana kana Durma, canım cayır cayır yanıyor Söndür yalvarırım durma nolur durma *** Durma, yağmur durma Sorma, sen de onu sorma

Gidenin Dostu Olmaz Kimi acılar içimizden geçer Kimi anılar üstümüzden *** Beni susturur Seni doldurur Bizi arkamızdan vurur *** Kimi der "elimin kiri ihanet" Kimi der "ne münasebet" *** İyisi mi sen beni azad et Sen sağ ben selamet *** Kolay mı sandın? Kolay olsaydı sen yapardın Gidenin dostu olmaz derler Gidiyorum gözün aydın

Koca Çınar Yorgunum çok yorgunum Bana bir el uzat dostum Kendime yenik düştüm Sonu yok tutunduğum umudumun *** Gördüm ansızın gördüm Meğer dünya ne güzelmiş Kahpelik bizdeymiş Şimdi beni yaşamak öldürüyor *** Belki değiştim Yediğim darbelerle Hayallerim küçüldüler Ben büyüdükçe *** En son nefeste sordum kendime Hey gidi koca çınar Yoksa sende mi devrildin? Zamandan korkarken Hepsinin önünde mi eğildin? *** Yorgunum çok yorgunum Bana bir el uzat dostum Kendime yenik düştüm Sonu yok tutunduğum umudumun *** Zaten üç kuruşluk aklım Birde kaç karış havalarda Tutkudan tutkuya Geçerken hayat arkamdan çarptı *** Belki değiştim Yediğim darbelerle Hayallerim küçüldüler Ben büyüdükçe *** En son nefeste sordum kendime Hey gidi koca çınar Yoksa sende mi devrildin? Zamandan korkarken Hepsinin önünde mi eğildin? *** Yorgunum çok yorgun Bir el uzat dostum Kendime yenik düştüm Kalktım yine yine dönüştüm Sonu yok tutunduğum umudumun

Müsait Bir Yer Öyle bir düş ki bu Doğruya yakın gerçeğe uzak Yolun sonu kara toprak Issız bir son durak Her birimizin içinde Biraz aşk var Biraz yalnızlık olduğu kadar *** Gel sen gel de sinemize dönelim Kendi yolumuzu kendimiz çizelim Aşka gelince kalpleri durdurup Müsait bir yerde inelim *** Öyle bir düşkü bu Hayale yakın hayata uzak Yolun sonu kara toprak Issız bir son durak Her birimizin içinde Umudu var en az korkuları olduğu kadar *** Gel sen gel de sinemize dönelim Kendi yolumuzu kendimiz çizelim Aşka gelince kalpleri durdurup Müsait bir yerde inelim