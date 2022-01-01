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01
Yarının Anıları
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ferit Tuncer-Murat Ezber
Besteci:
Ferit Tuncer-Murat Ezber
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02
Böyle Ayrılık Olmaz
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03
Son Perde
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ferit Tuncer-Murat Ezber
Besteci:
Ferit Tuncer-Murat Ezber
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04
Yoksun Sen
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tufan Bayraktar
Besteci:
Tufan Bayraktar
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05
Motor ****
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Ezber-Ferit Tuncer
Besteci:
Murat Ezber-Ferit Tuncer
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