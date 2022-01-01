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7/24 Dinle Birkaç İyi Adam

Birkaç İyi Adam

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Bana mı Sordun

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Çal Çamuru

03

Affetmedim

04

Bakma Canım

05

Aşkıma Hazır mısın?

... KAPAT
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Albümler

Bir Kaç İyi Adam Birkaç İyi Adam

Alırım Akıllarını Birkaç İyi Adam

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