Çalar Saat

Öfken Niye Öfken niye Gözlerinden okunuyor Öfken niye Yarınımı arıyorum ben sessizce Dört duvar üstümde kapalı pencerem Bağlanmışım hüzünden iplerle *** Geceler hep karanlık Yalnızım ben yeter artık Hala vazgeçmedin mi Verirken son nefesimi *** Ömrüm boyu Unutmadım sebepsizce kavgaları Nefrete bulanmış aşkın anıları Anlamı yok artık Her zaman ayrıydık Faydasız şimdi akan gözyaşı

Sus Sus bana yalan söyleme Daha fazla yalan söyleme Sus bana aptalı oynama Daha fazla aptalı oynama Kaybettin sen aşkını *** Nasıl inandım sana Nasıl kandım sana Kör ettin sen beni Göremedim o gerçeği *** Dur ne olur üstüme gelme Dayanamıyorum o sözlerine Sus vazgeç artık yalandan Kalbimden attım seni çoktan Çoktan bitti aşkımız

Zalim Ten beyaz saç kızıl güller Kahkahasında bülbüller Kirpiği kapkara tüller Ben o afete vuruldum Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnun´a Yüce mevla´ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim, senin allah´ın yok *** Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnun´a Yüce mevla´ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim... *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim...