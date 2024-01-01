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7/24 Dinle Arabesk

Arabesk Şarkı Sözleri

Çalar Saat Arabesk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çalar Saat Arabesk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çalar Saat

Çalar Saat

Arabesk

  • Sus

  • İkimize Birden

  • İtirazım var

  • Aramam

  • Beni Benden Alırsan

  • Bir Kulunu Çok Sevdim

  • Gitme (Versiyon)

  • Gitme

  • Gökyüzü

  • Kim Bu Gözlerindeki Yabancı

  • Nankör Kedi

  • Senden Vazgeçmem

  • Tanrı İstemezse

  • Yıkılmışım Ben

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