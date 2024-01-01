Çalar Saat

Zalim Şarkı Sözleri
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Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız mecnun´a
Yüce mevla´ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin allah´ın yok mu
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim, senin allah´ın yok
***
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız mecnun´a
Yüce mevla´ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin allah´ın yok mu
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim...
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin allah´ın yok mu
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim...
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Sus bana yalan söyleme
Daha fazla yalan söyleme
Sus bana aptalı oynama
Daha fazla aptalı oynama
Kaybettin sen aşkını
***
Nasıl inandım sana
Nasıl kandım sana
Kör ettin sen beni
Göremedim o gerçeği
***
Dur ne olur üstüme gelme
Dayanamıyorum o sözlerine
Sus vazgeç artık yalandan
Kalbimden attım seni çoktan
Çoktan bitti aşkımız
-
Öfken niye
Gözlerinden okunuyor
Öfken niye
Yarınımı arıyorum ben sessizce
Dört duvar üstümde kapalı pencerem
Bağlanmışım hüzünden iplerle
***
Geceler hep karanlık
Yalnızım ben yeter artık
Hala vazgeçmedin mi
Verirken son nefesimi
***
Ömrüm boyu
Unutmadım sebepsizce kavgaları
Nefrete bulanmış aşkın anıları
Anlamı yok artık
Her zaman ayrıydık
Faydasız şimdi akan gözyaşı
-
Çağlar boyu görmezden geldin beni
İnkar ettin gerçeği sildin tüm izlerimi
İnsanoğlu baktın hep göklere
Bakacağın yerde ruhunun tam içine
***
Uyu bakalım tüm günahlarınla
Ben duyarım tüm çığlıkları
Kapat gözlerini dal rüyana
Ben görürüm tüm kabusları
Zaman benim tek acım ve ilacım
***
Tüm zamanın doldu artık döndün geri
Kaçış yok kurtuluş yok ihanetinin bedeli
Tüm bu sözlerimi hep yanlış anladın
Şu dünyanın üstünde sen hiç yakışmadın