Çalar Saat

Ten beyaz saç kızıl güller Kahkahasında bülbüller Kirpiği kapkara tüller Ben o afete vuruldum Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnun´a Yüce mevla´ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim, senin allah´ın yok *** Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnun´a Yüce mevla´ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim... *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda Zalim, senin allah´ın yok mu Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim...