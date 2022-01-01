Grup Destan

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02
Nalınada Vur****
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşık Mahsuni
Besteci:
Aşık Mahsuni
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03
Karagülüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Hakan
Besteci:
Mehmet Hakan
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04
Atabarı
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Geceler
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Talia
Besteci:
Talia
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