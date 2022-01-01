Grup Doğayla Barış

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Caretta
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İ.Hakkı Çopuroğlu
Besteci:
İ.Hakkı Çopuroğlu
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02
Türkiyem
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nurşen Aslan Çopuroğlu
Besteci:
Nurşen Aslan Çopuroğlu
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03
İnsanı Sev
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İ.Hakkı Çopuroğlu
Besteci:
İ.Hakkı Çopuroğlu
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04
Yaşamak Bu Kadar Güzelken
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fazlı Dağlarca
Besteci:
İ.Hakkı Çopuroğlu
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05
Denize Dönmek İstiyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nazım Hikmet Ran
Besteci:
İ.Hakkı Çopuroğlu
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