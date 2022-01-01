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Gündoğarken

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Nafile Dünya

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Bülbülün Ahıyım

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Sensiz Olmaz

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Kim Korkar Hain Aşktan

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Penceremde Yağmurlar

... KAPAT
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Albümler

Hayat Bu Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul Gündoğarken

1999 Gündoğarken

Mest Of Gündoğarken Gündoğarken

Ankara'dan Abim Geldi Gündoğarken

Bir Günlük Aşk Gündoğarken

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