İyi Düşün Taşın Şarkı Sözleri
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Mavi Işıklar
İyi Düşün Taşın
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Faydası yoktur gözlerdeki yaşın
Gitmeden evvel iyi düşün taşın
Mutluluğu bulacağım diyorsun ama
Ne zaman, ne zaman
***
Bak yine mutsuz senin her bakışın
Gel beni dinle benim yavru kuşum
Unutulsan bile aşklar unutulmaz hiç
Anılar, anılar
***
Bütün yollar kapalı
Hiç ışık yok uzaklarda
Neden terk etmek istersin
Neden durmuyor zaman
***
Unutulsan bile aşklar unutlmaz hiç
Anılar, anılar
***
Bütün yollar kapalı
Hiç ışık yok uzaklarda
Neden terk etmek istersin
Neden durmuyor zaman
***
Faydası yoktur gözlerdeki yaşın
Gitmeden evvel iyi düşün taşın
Mutluluğu bulacağım diyorsun ama
Ne zaman, ne zaman
***
iyi düşün taşın
iyi düşün taşın
iyi düşün taşın
iyi düşün taşın
iyi düşün taşın