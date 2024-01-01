Mavi Işıklar

Faydası yoktur gözlerdeki yaşın Gitmeden evvel iyi düşün taşın Mutluluğu bulacağım diyorsun ama Ne zaman, ne zaman *** Bak yine mutsuz senin her bakışın Gel beni dinle benim yavru kuşum Unutulsan bile aşklar unutulmaz hiç Anılar, anılar *** Bütün yollar kapalı Hiç ışık yok uzaklarda Neden terk etmek istersin Neden durmuyor zaman *** Unutulsan bile aşklar unutlmaz hiç Anılar, anılar *** Bütün yollar kapalı Hiç ışık yok uzaklarda Neden terk etmek istersin Neden durmuyor zaman *** Faydası yoktur gözlerdeki yaşın Gitmeden evvel iyi düşün taşın Mutluluğu bulacağım diyorsun ama Ne zaman, ne zaman *** iyi düşün taşın iyi düşün taşın iyi düşün taşın iyi düşün taşın iyi düşün taşın