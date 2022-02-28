Cesaretin Var mı? Şarkı Sözleri
Gülay Cesaretin Var mı? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülay Cesaretin Var mı? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cesaretin Var mı? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bi' gün bi' çılgınlık edip
Seni sevdiğimi söylesem
Alay edip, güler misin?
Yoksa sende sever misin?
***
Bi' gün bi' çılgınlık edip
Seni sevdiğimi söylesem
Alay edip, güler misin?
Yoksa sende sever misin?
***
Cesaretin var mı âşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sende böyle sevsen keşke
Desen bana, "Yâr"
***
Cesaretin var mı âşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sende böyle sevsen keşke
Desen bana, "Yâr"
***
Konuşmadan gözlerinle
Beni sevdiğini söylesen
Yüreğime gözlerini
Ölene dek mühürlesem
***
Konuşmadan gözlerinle
Beni sevdiğini söylesen
Yüreğime gözlerini
Ölene dek mühürlesen
***
Cesaretin var mı âşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sende böyle sevsen keşke
Desen bana, "Yâr"
***
Cesaretin var mı âşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sende böyle sevsen keşke
Desen bana, "Yâr"
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Cesaretin var mı âşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sende böyle sevsen keşke
Desen bana, "Yâr"
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