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7/24 Dinle Cesaretin Var mı?

Cesaretin Var mı? Şarkı Sözleri

Gülay Cesaretin Var mı? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülay Cesaretin Var mı? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cesaretin Var mı? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülay

Gülay

Cesaretin Var mı?

  • Cesaretin Var mı?

  • Gel Yeter

  • Bela

  • Hadi Birşeyler Söyle

  • Vur Bizi

  • Sevda mıdır Yoksa?

  • Son Defa

  • Yar

  • Affettim Seni

  • Zaman Ver

  • Tanrıya Şükran

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