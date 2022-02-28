Bi' gün bi' çılgınlık edip Seni sevdiğimi söylesem Alay edip, güler misin? Yoksa sende sever misin? *** Bi' gün bi' çılgınlık edip Seni sevdiğimi söylesem Alay edip, güler misin? Yoksa sende sever misin? *** Cesaretin var mı âşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sende böyle sevsen keşke Desen bana, "Yâr" *** Cesaretin var mı âşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sende böyle sevsen keşke Desen bana, "Yâr" *** Konuşmadan gözlerinle Beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini Ölene dek mühürlesem *** Konuşmadan gözlerinle Beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini Ölene dek mühürlesen *** Cesaretin var mı âşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sende böyle sevsen keşke Desen bana, "Yâr" *** Cesaretin var mı âşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sende böyle sevsen keşke Desen bana, "Yâr" *** Cesaretin var mı âşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sende böyle sevsen keşke Desen bana, "Yâr"