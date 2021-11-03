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7/24 Dinle
Gülay
Gülay
10 Parça | 44:22
Bugün hala sıkılmadan dinlediğimiz "Cesaretin Var mı?" şarkısının sahibi Gülay'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Gülay'ın Sensiz Olmaz, Duymak İstiyorum ve Sen Gelmez Oldun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Sarı Gelin
Gülay
05:36
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02
Cesaretin Var mı?
Gülay
03:34
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03
Sen Gelmez Oldun
Gülay
04:50
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04
Mucize
Gülay
03:15
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05
Duymak İstiyorum
Gülay
04:16
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06
Sensiz Olmaz
Gülay
03:34
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07
Gelin Kınası
Gülay
05:27
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08
Ayrılık
Gülay
04:43
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09
Nefes Bile Almadan
Gülay
04:46
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10
Gelmedin Ey Yar
Gülay
04:21
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