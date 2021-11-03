Gülay

Bugün hala sıkılmadan dinlediğimiz "Cesaretin Var mı?" şarkısının sahibi Gülay'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Gülay'ın Sensiz Olmaz, Duymak İstiyorum ve Sen Gelmez Oldun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...