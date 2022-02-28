Gri Şarkılar Şarkı Sözleri
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Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın
Bir gün bulursun kendini yerde
Ama belli olmaz, hayat bu inanılmaz
Zengin de olsak aynı fakirde
***
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil ayıp ne de
Tanrım bize mucize
***
Melek de olsak şeytan da olsak
Toprak da olsak aynı ateşte
***
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil ayıp ne de
Tanrım bize mucize
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Bir dokun bin ah işit
Bugünlerde böyleyim
İster kal ister git
Tarifsiz kederdeyim
Gösterdin aşkın ucunu
Öyle bıraktın gittin
Bana attın suçunu
Davayı ben kaybettim
***
Ah olmaz olmaz
Sensiz olmaz sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım
Gözyaşlarım durulmaz
***
Aşk tanımaz gece gündüz
Birbirine katar gider
Ne bahar dinler ne güz
***
Güze bahar katar gider
Ben böyle aşk görmedim
Daha neler görmek var
Ne istedin de vermedim
Başka nasıl sevmek var
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Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım
Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların
Tüm acı anıları bana bırakıp gitme
Beni bana ver artık peşinden sürükleme
***
Duymak istiyorum duymak istiyorum
Kalbimde ruhunu duymak istiyorum
Görmek istiyorum görmek istiyorum
Gözümde gözünü görmek istiyorum
***
İncitme kalbimi bırakıp gitme
Sana kendimi verdim beni yok etme
Ne olur suskun durma bir şeyler söyle
Karanlığın içinde kaybolma öyle
***
Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni
Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını
Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum
Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum
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