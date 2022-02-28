Mucize Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın Bir gün bulursun kendini yerde Ama belli olmaz, hayat bu inanılmaz Zengin de olsak aynı fakirde *** Bir mucize tanrım bize Hayat biraz gülsün diye Günah değil ayıp ne de Tanrım bize mucize *** Melek de olsak şeytan da olsak Toprak da olsak aynı ateşte *** Bir mucize tanrım bize Hayat biraz gülsün diye Günah değil ayıp ne de Tanrım bize mucize

Sensiz Olmaz Bir dokun bin ah işit Bugünlerde böyleyim İster kal ister git Tarifsiz kederdeyim Gösterdin aşkın ucunu Öyle bıraktın gittin Bana attın suçunu Davayı ben kaybettim *** Ah olmaz olmaz Sensiz olmaz sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım Gözyaşlarım durulmaz *** Aşk tanımaz gece gündüz Birbirine katar gider Ne bahar dinler ne güz *** Güze bahar katar gider Ben böyle aşk görmedim Daha neler görmek var Ne istedin de vermedim Başka nasıl sevmek var